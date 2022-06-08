Ребенок перебегал дорогу и попал под машину на глазах у отца (ФОТО)

В деревне Шайдурово под Сысертью восьмилетний мальчик попал в ДТП, когда перебегал через улицу. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось накануне около 19:00. Водитель автомобиля «Ситроен Джампи», 43-летний мужчина, сбил ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля.

Бригада центра медицины катастроф доставила мальчика в ДГКБ № 9 с диагнозом: сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, ушиб легких.

Водитель рассказал, что ехал со стороны автодороги Арамиль – Андреевка со скоростью 40 км/ч. Заметив ребенка, он затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Отец пострадавшего рассказал, что они с сыном приехали в деревню Шайдурово, он припарковался на обочине. После этого мальчик вышел из машины и побежал в магазин на другой стороне улицы, едущую иномарку он не заметил.

Водитель «Ситроен Джампи» в момент ДТП был трезв. С родителями ребенка в ПДН проведут профилактическую беседу.

«Госавтоинспекция призывает родителей регулярно демонстрировать детям правила безопасного перехода проезжей части и проводить с ними беседы, разбирать дорожные ситуации закрытого обзора, в частности опасность выхода на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Особое внимание следует уделять тому, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах», – подчеркнули в ГИБДД.

Сысерть, Елена Владимирова

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