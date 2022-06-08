В Екатеринбурге ночью сгорели две машины в автопаркинге (ФОТО)

В Екатеринбурге вчера поздним вечером произошел пожар в трехэтажном паркинге на улице Начдива Онуфриева, 55.

По данным МЧС, горели гаражные боксы, расположенные на минус первом этаже. Из подвального помещения валил густой черный дым. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Евгений Селицкий, горели внутренняя отделка, оборудование и два автомобиля в гаражных боксах.

На месте происшествия работали 32 спасателя и 10 пожарных машин. Открытый огонь в паркинге был потушен в 22:42.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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