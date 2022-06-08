Все билеты на летние поезда из Екатеринбурга в Крым раскуплены

На поезда из Екатеринбурга до Симферополя на лето билетов почти не осталось. На отдельные даты августа еще можно найти верхние полки. Уральцы, которые не успели купить билеты, не понимают, как добираться до курортов Крыма, где уже забронированы отели.

Как рассказали «Новому Дню» жители Екатеринбурга, железнодорожных билетов в Симферополь нет ни на июнь, ни на июль. Мы проверили эту информацию на сервисе «Туту.ру». Действительно, все полки и в плацкарте, и в купе заняты. На отдельные даты можно найти один-два билета. На август места еще есть, но в основном на вторую половину месяца: в это время семьи с детьми уже не едут в отпуск, поскольку нужно вернуться к 1 сентября.

Уральцы, которые еще зимой планировали свой летний отпуск, уже забронировали номера в отелях, либо договорились о размещении в частном секторе. Сейчас планы приходится менять, либо добираться со стыковкой: можно купить билет до Анапы, а от Анапы – до Симферополя. Добавим, что на поезда в Сочи, Адлер, Анапу мест еще достаточно и на июнь, и на июль, и на август.

Такая ситуация с билетами в Крым, вероятно, сложилась из-за отсутствия прямых рейсов. Аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля, временное ограничение продляют еженедельно. Некоторые авиакомпании уже сняли рейсы в Крым до конца сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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