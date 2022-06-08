На площади 1905 года трамвай сбил пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года трамвай № 6 сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая доставлена в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, трамвай № 6 двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Хохрякова. На площади 1905 года, перед остановкой, он сбил женщину, которая в этот момент переходила дорогу.

«В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлена в 36 ГКБ. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП», – сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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