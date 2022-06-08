Замначальника полиции отделался условным сроком за смертельное ДТП с пешеходом

Вынесен приговор замначальника полиции Кушвы Максиму Иванцову. Правоохранитель, который ранее возглавлял местное отделение ГИБДД, получил условный срок за смерть пенсионерки под колесами его машины.

ДТП случилось в ноябре 2019 года. Полицейский ехал на своем автомобиле «КИА СК Стингер» по участку дороги, где было ограничение в 20 км/ч, но он значительно превысил скорость. В районе улицы Красноармейской он сбил пожилую женщину, после удара с нее отлетела шапка и обувь. Женщина погибла на месте аварии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Иванцов вину не признал, по его версии, он ехал с допустимой скоростью, а пенсионерка была виновата сама.

Суд решил иначе. По ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» бывший полицейский получил 3 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Прокурор просил 4 года реального срока. Приговор в законную силу не вступил.

Кушва, Марина Иванова

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