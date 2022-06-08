В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у подростка, он лишился зубов

В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у 15-летнего подростка. Парню выбило зубы, у него рваные раны губ и ожог предплечья.

Как рассказал сам мальчик, вейп ему на время дал друг, который боялся, что устройство найдут родители. Поздно вечером, когда никого не было дома, парень решил покурить, открыл окно. Но вейп взорвался во рту. Сначала подросток хотел скрыть инцидент от родителей, но когда понял, что у него выбиты зубы, рассказал матери.

Ребенка доставили в детскую больницу № 9, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Врачи констатировали, что у ребенка рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов (всего выбито 5 зубов), ожог левого предплечья.

«Ранее на территории Екатеринбурга уже фиксировались подобные случаи. Полиция настоятельно рекомендует законным представителям провести беседы со своими детьми об опасности использования вейпов, а также курения как такового», – сообщили в полиции.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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