Депутаты гордумы коллективно сдали кровь (ФОТО)

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга в преддверии дня донора крови коллективно посетили областную станцию переливания крови. Там они вместе с коллегами, помощниками и друзьями сдали кровь для нужд медицинских учреждений города и области.

Донорами стали: Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Александр Колесников.

«Мы, депутаты медицинской фракции, пришли сдать кровь, помочь жителям и раненым солдатам, которым она необходима. Для проведения сложных операций, для переливаний, для успешного лечения. От ее запасов напрямую зависят жизни пациентов. В наших силах оказать такую помощь и, может быть, спасти чью-то жизнь. Это действительно важно. Особенно для нашей медицинской фракции», – рассказал председатель депутатской группы Алексей Вихарев.

Перед добровольной сдачей крови депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также тест на группу крови.

«Сдавал кровь второй раз в жизни, первый был для маленького ребенка. Надеюсь, что мой вклад для жителей будет ощутимым. Задумался о том, чтобы сдавать кровь на постоянной основе. Мне сделали анализ, врачи сказали, что моя кровь, первая отрицательная, очень востребована», – поделился впечатлениями депутат городской думы Дмитрий Николаев.

Вместе с участниками медицинской фракции на станцию переливания крови приехал глава Госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин: «Приближается Всемирный день донора, я с удовольствием поддержал инициативу депутатов. Большое спасибо всем, кто сдал кровь, это очень поможет, в том числе нашим пациентам. Я сам начал сдавать кровь, будучи студентом, общего стажа более 40 лет. Без пафоса, считаю, что моя кровь – это всего лишь капли в общем потоке крови доноров, которые сдают ее, чтобы люди имели возможность выжить».

«Мы с коллегами, депутатами медицинской фракции, решили стать неким примером для жителей нашего города. Напомнить о том, что можно и нужно становиться донорами. В моем случае есть ограничения по здоровью, причем я была настроена сдавать кровь, я соблюдала диету, но, к сожалению, меня не допустили. Пока в семье не придет беда, никто не задумывается о том, насколько это востребованно и нужно», – рассказала Анастасия Немец.

«Нужно заниматься донорством, нужно сдавать кровь, она обязательно спасет жизни. Сам сдавал кровь во второй раз, первый в 2018 году, пригласил с собой также стать донорами моих друзей и жену Веронику, всего нас было четверо», – пояснил Алексей Мещеряков.

«Крови всегда не хватает. Часто переливание требуется во время операций, после тяжелых аварий. Мы на своем примере решили показать нашим избирателям, молодежи, как важно донорство сегодня», – рассказал Михаил Вечкензин, депутат гордумы Екатеринбурга.

«Это первая наша публичная акция. Тем, кто глубоко погружен в тему, не нужно объяснять всей важности этого мероприятия. Кровь нужна и мирным людям для плановых операций, и нашим бойцам. Любой, у кого нет противопоказаний, может придти и сдать кровь, но далеко не все об этом знают. Всех призываю последовать нашему примеру», – пояснил Александр Колесников, депутат гордумы Екатеринбурга.

Напомним, участники депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга» уже более года работают на благо города. За это время они потратили более 17 миллионов рублей из личных средств на покупку оборудования и расходных материалов для больниц. Благодаря акции «Вакцинация в каждый двор», которую организовали депутаты, привили более 80 тысяч жителей от Covid-19. Сейчас участники медфракции масштабируют опыт выездной диспансеризации. В Орджоникидзевском районе при поддержке Алексея Вихарева каждый четверг работает мобильный пункт в ТЦ «Окей» по адресу: ул. Бабушкина, 2а, где с 16:00 до 19:00 жители могут пройти обследование, по субботам – в поликлинике № 23. Также мобильные пункты диспансеризации депутатами были организованы в Чкаловском и Кировском районах.

Екатеринбург, Елена Васильева

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