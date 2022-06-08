В мэрии рассказали, зачем сажают аллергичные березы

В администрации Екатеринбурга сегодня рассматривали проект набережной Исети возле ЖК Clever Park. Помимо прочего, там планируют создать аллею – высадить два вида ив, шаровидные и памяти Миндовского, а также сосны и березы. Последние вызвали вопросы на совете по развитию общественных пространств, ведь пыльца этого дерева – наиболее частый и распространенный аллерген в России (по данным лаборатории Helix).

Оказалось, просто кому-то нравятся березки. «Изначально у нас аллейная высадка предполагалась из ассортимента ив – шаровидная и памяти Миндовского. Но решили разнообразить высадку, потому что при проведении предыдущих встреч [членам совета] очень хотелось применить березу», – сказала представитель бюро «Артхаус», выполнившего эскизный проект, Раушиния Сафонова.

Она добавила: «У меня ребенок аллергик, так что я тоже против берез, но мы решили, что это открытый участок, продуваемый, березы будут высажены локально».

Екатеринбург, Елена Сычева

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