На ВИЗе горят две бани. Окружающие дома – под угрозой

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга – крупный пожар: горят две бани на площади 50 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожар начался сегодня в 13:25 на территории оздоровительного центра на улице Кизеловской.

«Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение пожара осложняется плотной застройкой», – рассказали в ГУ МЧС. Посетителей в бане момент возникновения пожара не было, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 17 человек личного состава и 6 единиц техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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