На выезде из Первоуральска жуткое ДТП. Выбраться из города сложно (ФОТО)

Сегодня на выезде из Первоуральска произошло ДТП – легковой Opel влетел в КамАЗ, после чего грузовик загорелся.

«По предварительным данным, водитель Opel допустил выезд на полосу встречного движения. Сейчас водителя и пассажира легкового автомобиля осматривают врачи. Обстоятельства ДТП выясняются, представители спецслужб находятся на месте происшествия», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.

Выезд из Первоуральска затруднен. Как рассказали агентству автомобилисты, им пришлось простоять в пробке около часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»