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Среда, 8 июня 2022, 13:41 мск

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В Кольцово появилась альтернатива Priority Pass и Lounge Key

В аэропорту Кольцово появилась альтернатива системам Priority Pass и Lounge Key – это программы Onpass и Persona.aero. Членство в них дает возможность посещать бизнес-залы аэропортов без дополнительной оплаты. Как правило, карты выдают владельцам премиальных счетов в банках.

В компании Mileonair, которая занимается программой лояльности Onpass, сообщили, что участники могут зайти по карте в залы «Топаз» и «Изумруд» в международном и внутреннем терминалах Кольцово. На сайте Persona.aero также в списке доступных для участников программы лояльности числится екатеринбургский аэропорт с двумя бизнес-залами.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пояснили, что сотрудничество с Onpass и Persona.aero планируется, однако не назвали точных сроков, когда клиенты систем смогут воспользоваться услугами бизнес-залов.

Напомним, с введением санкций против России Priority Pass и Lounge Key приостановили работу в РФ. Сервисы также стали недоступны для большинства россиян и в иностранных аэропортах, т.к. карты выдавались vip-клиентам банков вместе с Visa и MastrerCard, а отечественный «пластик» этих платежных систем не действует за рубежом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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