Улицу Чистую завалили мусором – его вывозят уже трижды за день (ФОТО)

Улицу Чистую в Екатеринбурге завалили мусором, и коммунальщики, которые вывозят его трижды в сутки, все равно не справляются с потоками отходов. На ситуацию пожаловалась екатеринбурженка.

«На улице Чистой мусорный полигон. Администрация присылает отписки, дескать, это «контейнерная площадка для частного сектора». Обещают вывозить не один раз в день, а два. После моего обращения мусора стало не меньше, а еще больше», – сообщила екатеринбурженка в группу «Инцидент.Екатеринбург».

На «Спецавтобазе» ответили, что вывозят мусор с этой точки уже три раза в день. «Посмотрите на это фото – мы сделали его в 12:00, когда вывезли мусор, было чисто. А спустя три часа приехали и увидели такую картину. И так каждый день. Площадка расположена так «удачно», что отходы сюда везут все, кому не лень, включая фирмы, предприятия, индивидуальных предпринимателей, а не только жители окрестных домов. Сейчас мы вывозим мусор с этого адреса уже трижды в сутки», – пояснили представители предприятия.

Мэрия также отреагировала на пост горожанки, но решение далеко от идеального. «Сейчас муниципальный контракт на ликвидацию контейнерной площадки находится в стадии подписания. Также будет изменен способ сбора ТКО по улице Чистой с контейнерного на без контейнерный», – сообщили представители администрации Екатеринбурга.

Это значит, что местные жители должны будут в определенное время выставлять мусор в мешках, а их будет забирать мусоровоз. При этом «Спецавтобаза» ранее сообщала, что на всей территории присутствия регоператора осталось только 10% населенных пунктов, где практикуется помешковый сбор мусора. Перестанут ли предприниматели свозить мусор на Чистую, когда оттуда уберут контейнеры, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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