Ректор МГУ: иностранные рейтинги могут дискредитировать российские вузы

Ректор МГУ, президент совета ректоров России Виктор Садовничий считает, что при принятии официальных решений теперь нужно ориентироваться на российский рейтинг вузов, поскольку зарубежные рейтинги заявили о возможной дискредитации российских университетов из-за политической обстановки.

«Рейтинговые агентства открыто заявляют о возможности дискредитировать успехи наших вузов. Нам надо реально оценивать достоинства и недостатки наших университетов», – заявил в Екатеринбурге на совете ректоров России и Киргизии Виктор Садовничий.

Корреспонденту «Нового Дня» он пояснил, что раньше в России делали акцент на рейтинги, которые составляли зарубежные компании: QS, Times Higher Education и другие. Но, по мнению ректора, пора перестраиваться и смотреть на российский рейтинг «Три миссии» (придуман в МГУ).

«У нас другая модель образования, она не англо-саксонская, у нас университеты играют другую роль в обществе. Поэтому я с самого начала не принимал рейтинги как очень объективные показатели, хотя по некоторым параметрам они провели большую работу. Например, по цитируемости. Субъективность их была в том, что они опирались на экспертное мнение. То есть рассылали вопрос экспертам, это субъективный фактор, – пояснил Садовничий. – Был по моему предложению создан наш рейтинг «Три миссии», который исключал субъективный фактор. Прошлый наш выпуск содержит 1600 университетов. Он объективный, МГУ там не первый.

Если при принятии административных решений ориентироваться на зарубежные рейтинги, это может нанести вред системе образования. Поэтому рейтинг важен, если он объективен и на него руководство ориентируется, я имею в виду министерства, тогда поддерживается правильные тенденции, это служит развитию университетов».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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