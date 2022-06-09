Экологи выпустили 1000 рыб на волю – в озера

В уральские водоемы выпустили 1000 рыб-мелиораторов – активисты Свердловского отделения Российского экологического общества подсадили в пруды, озера и водохранилища толстолобиков и белых амуров. Это уже вторая подобная акция, прошлой осенью водоемы пополнились на 300 рыб с функцией фильтрации.

«Толстолобики и белые амуры – это санитары, способные очистить водоёмы от тины, излишних водорослей. Они выполняют функцию природных фильтров, с их появлением вода становится прозрачной», – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

В пресс-службе общества напомнили, что в регионе действует проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Свердловской области», по которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского, Волчихинского и озера Шарташ.

«Малые водоемы тоже обращают на себя внимание экологов и зачастую требуют очистки и оздоровления. Однако проводить подсадку даже полезных видов рыбы без подготовки нельзя, поэтому наши активисты общаются со специалистами на местах, узнают ситуацию, чтобы не нарушить экосистему», – сказали в РЭО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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