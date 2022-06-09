Из-за тумана утренние рейсы вместо Екатеринбурга направили в Тюмень и Челябинск

Сегодня рано утром из-за тумана девять рейсов, которые должны были приземлиться в Кольцово, отправили в Челябинск и Тюмень. На вылет задержали десять рейсов.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге 9 рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление 10 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Задерживающиеся рейсы уже прибывают в Екатеринбург. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

Задержаны, в частности, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. С опозданием вылетели самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Сейчас тумана в районе аэропорта нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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