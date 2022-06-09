Двое подростков из уральского села избили продавца молотком

В селе Байкалово двое парней 14 и 15 лет избили продавца магазина молотком. Женщина получила серьезные травмы, добычей подростков стали деньги, сигареты и личные вещи пострадавшей на сумму в 22 тысячи рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 20 марта подростки решились на разбойное нападение на магазин в родном селе. На следующий день они осуществили свой план: около семи часов вечера они подошли к магазину, один мальчик передал второму металлическую часть молотка и проверил, что в магазине никого постороннего нет. Второй зашел в магазин и напал на продавца. Женщина получила 10 ударов молотком по голове и телу, вред здоровью оценили как средней тяжести. Подростки взяли кассовый аппарат с деньгами, имущество женщины и сигареты.

Теперь парней будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговор». Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.

Байкалово, Марина Иванова

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