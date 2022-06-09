В Екатеринбурге сгорел приют для хаски (ФОТО)

В Екатеринбурге ночью сгорел частный приют для хаски. В момент пожара в нем находились 70 собак, всех животных удалось спасти.

Волонтеры сообщили, что в здании шел ремонт. Открытие планировалось через две недели. Причина пожара сейчас выясняется. Возможно, ЧП случилось из-за проводки.

«Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов – все выгорело за несколько часов. Лари, кухня, техника, все сгорело. А у нас +70 собак…» – пишут кураторы проекта. Они уже начали сбор денег на восстановление приюта. Реквизиты для переводов указаны в группе HuskyEkb в ВК.

Фото HuskyEkb

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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