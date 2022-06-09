В Каменске-Уральском разгорается скандал из-за жалоб на издевательства в детском доме

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку сообщений об издевательствах над воспитанниками детского дома «Красногорский». Один из сотрудников учреждения заявил, что в качестве наказания детей лишают еды, прогулок и запирают в туалете. Боясь насилия, ребята сбегают из детдома. По словам сотрудника, руководство социально-реабилитационного центра замалчивает эти факты.

Информация об издевательствах в детдоме попали в руки юристу Сергею Барсукову. Он написал обращение к президенту РФ, руководителям Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД с просьбой проверить социальное учреждение в Каменске-Уральском.

«В «Красногорском» находится 21 ребенок. Эти дети с психическими отклонениями, они сложные. Ко мне анонимно обратился сотрудник учреждения и рассказал об этих фактах. Один конкретный воспитатель за плохое поведение может лишить ребенка еды и прогулки, или ставит провинившегося в туалет на день или ночь. Звучат и оскорбления в адрес деток. Также мне известно, что одного ребенка после конфликта с воспитателем отправили на принудительное психиатрическое лечение. Я поговорил с бывшими сотрудниками детдома, и в принципе, они не опровергали эту информацию. Воспитатель работает в учреждении давно. С их слов, она неплохой человек, но видимо, эмоционально выгорела и вот так обращается с детьми. У меня нет оснований не доверять своему анонимному источнику, так как сотрудник согласился дать показания правоохранительным органам», – рассказал «Новому Дню» Сергей Барсуков.

По его словам, в социально-реабилитационном центре сейчас проводят проверку прокуратура и органы опеки. Но в их результативность юрист не верит.

«Нужен широкий общественный резонанс. Я боюсь, что проверки будут носить формальный характер, и на местном уровне все замнут. После моего обращения в МВД в детский дом нагрянули сотрудницы ПДН и очень непрофессионально начали там все выяснять. Более того, они раскусили, кто мне рассказал про эти факты и начали ругать человека за это. Директор детдома тоже была недовольна, что кто-то вынес сор из избы, но сотрудник сохранил свое место», – добавил собеседник агентства.

Получить комментарий директора «Красногорского» социально-реабилитационного центра Ольги Студеникиной не удалось. В учреждении сообщили, что она находится на занятиях с детьми и не может ответить на звонок.

Напомним, после публикаций в СМИ прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку в «Красногорском».

«В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данном центре требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе соблюдению законодательства об организации питания несовершеннолетних, материального и медицинского обеспечения. Особое внимание сотрудниками прокуратуры будет обращено на проверку достоверности изложенных фактов о совершении в отношении детей противоправных действий, в том числе медицинского характера», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал «Новому Дню», что предыдущие выезды в детский социально-реабилитационный центр в Каменске-Уральский не давали оснований для подозрений в правонарушениях.

«Конечно, без нашего внимания эта ситуация не останется, будем проверять. Наши сотрудники посетят это учреждение и будут работать по собственной программе. Сейчас мы не можем мешать правоохранительным органам. Наша задача немного другая – выяснить, как была устроена организационная работа в детском доме, где были допущены ошибки, поговорить с детьми. Нам нужно понять причины и условия совершения правонарушений, если они были, чтобы впредь не допустить их больше», – прокомментировал детский омбудсмен.

Каменск-Уральский, Валентина Ярославцева

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