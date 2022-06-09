В День молодежи перекроют несколько центральных улиц

В День молодежи, 26 июня, в центре Екатеринбурга перекроют дороги для проведения праздничных мероприятий.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение всех видов транспорта будет закрыто с 08:00 до 22:30 на следующих участках:
– улица Дзержинского;
– улица Горького (от Клары Цеткин до Дзержинского);
– улица Пролетарская (от Клары Цеткин до Дзержинского);
– проезд от улицы Дзержинского до ККТ «Космос».
Администрация Екатеринбурга просит горожан заранее планировать маршруты с учетом этой информации.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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