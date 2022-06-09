Уральский синоптик рассказала, когда придет потепление

Дождливая и прохладная погода задержится на Урале еще на трое суток. Виновником похолодания стал циклон, пришедший на этой неделе с Поволжья. Он уже принес до 40-50% месячной нормы осадков – преимущественно в горную местность Свердловской области.

«Циклон теряет силу, его воронка начала заполняться, зона осадков распадается на отдельные очаги. Атмосферное давление за последние сутки в центре циклона повысилось на 10 гектопаскалей (7-8 мм рт. ст.), но жизненный цикл его еще не закончился. В воскресенье, 12 июня, подоспеет порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон. День обещает быть облачным, прохладным, дождливым. На следующей неделе погода улучшится: 14-16 июня ожидается перерыв в осадках и повышение температуры воздуха: ночью 8-13 градусов, днем 20-25 °C», – поделилась прогнозом главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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