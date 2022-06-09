«Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы из Екатеринбурга во Владивосток

Сегодня в 15:12 из аэропорта Кольцово вылетел первый прямой беспосадочный рейс по маршруту Екатеринбург – Владивосток компании «Уральские авиалинии».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты из Екатеринбурга во Владивосток будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320neo. После посадки во Владивостоке воздушное судно продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Рейс по маршруту Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский будет выполняться по четвергам и воскресеньям, а Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск – по вторникам и субботам. Продолжительность посадки в аэропорту Владивостока – 1 час. Общее время в пути до Владивостока составит 7 часов, на Камчатку – около 12 часов, на остров Сахалин – около 10 часов.

Отметим, ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было. В 2011 году полеты выполняла авиакомпания «ВладивостокАвиа» на отечественных самолетах Ту-204-300. Регулярные рейсы в Южно-Сахалинск из Екатеринбурга появились в расписании Кольцово впервые.

Екатеринбург, Елена Влоадимирова

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