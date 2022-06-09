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Четверг, 9 июня 2022, 18:53 мск

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Мишустин выделил деньги для закупки новейшего оборудования для скрининга новорождённых

Правительство РФ профинансирует закупку техники для скрининга новорождённых. На закупку в этом году свыше 300 единиц специального оборудования выделено 2,5 млрд рублей. Оно будет использоваться для проведения анализов на 36 патологий.

«Это поможет на самой ранней стадии выявлять тяжелые патологии у тысяч младенцев, быстрее оказывать детям помощь, а в некоторых случаях и спасать жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В список организаций, проводящих расширенный скрининг, вошли 11 государственных учреждений:

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова,

Морозовская детская клиническая больница,

Ростовский государственный медицинский университет,

Томский национальный исследовательский медицинский центр,

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске,

Республиканский медико-генетический центр Уфы,

Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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