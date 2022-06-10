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Пятница, 10 июня 2022, 08:43 мск

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Между Екатеринбургом и Петербургом начал летать новый перевозчик

С сегодняшнего дня, 10 июня, приступил к выполнению регулярных рейсов из Петербурга в Екатеринбург и обратно еще один перевозчик – авиакомпания Smartavia.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, первый рейс вылетел сегодня из Екатеринбурга в 07:25. Рейсы будут выполняться каждый день кроме понедельника на Boeing 737 и Airbus 320. Из Пулково рейс вылетает в 01:25 и приземляется в Екатеринбурге в 06:10. Из Кольцово рейс отправляется в 07:25 и прилетает в Санкт-Петербург в 08:20. Продолжительность перелета около 3 часов.

Стоимость билетов, согласно информации на сайте авиакомпании, от 4900 рублей в одну сторону.

Отметим, Санкт-Петербург – второе по популярности направление полетов из Кольцово. Только за первые пять месяцев 2022 года на рейсах в Северную столицу слетали 176 тыс. пассажиров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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