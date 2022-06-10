В Екатеринбурге нашли 7 повреждений теплотрасс во время опрессовок

Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» выявили 7 повреждений на теплосетях во время проведения второго этапа опрессовок. Ремонтные работы потребовались в районе улиц: Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина, Старых Большевиков.

Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии, подчеркнули в пресс-службе ЕТК. Процесс опрессовок спланирован, проходит по официальному графику подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Гидравлические испытания проводились с 6 по 10 июня в ночное время с 23:00 до 6:00 с использованием охлажденной воды. Горячая вода при этом в домах не отключалась. Энергетики испытывали прочность труб повышенным давлением от насосных станций.

Небольшие участки теплосетей исследует специальный робот ЕТК. Во время его работы также не будет отключаться горячее водоснабжение. Энергетики напоминают, что по вопросам отсутствия горячей воды в квартирах жителям нужно обращаться в организации ЖКХ.

Третий этап опрессовок в Екатеринбурге запланирован на 19-22 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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