Жителю Екатеринбурга отказываются выдать паспорт, потому что он родился на Украине

Житель Екатеринбурга столкнулся с внезапной проблемой при плановой замене российского паспорта в 45 лет. В отделе МВД ему отказались возвращать документ, потому что местом рождения указана Украина. Сотрудников не убедил тот факт, что мужчина всю жизнь прожил в России, имеет здесь жилье, семью и детей.

«Я отдал паспорт на замену, когда исполнилось 45 лет, в паспортный стол на улице Фрунзе (отдел по вопросам миграции Ленинского района). Когда подошел срок забирать документ, приехал, а паспортистка говорит, что начальник отказался подписывать паспорт. Потому что в строке «место рождения» указана Украина, – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Максим. – На Украине последний раз я был лет тридцать назад, в гостях. Всю жизнь живу в России, здесь у меня жилье, семья, дети. На каком основании я не могу получить свой российский паспорт?»

Со слов паспортисток, накануне двое мужчин с местом рождения «Украина» также не смогли получить паспорта, потому что им их отказалось подписывать руководство паспортного стола.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что по данному конкретному паспорту проводятся проверочные мероприятия. Если подтвердится, что человек действительно просто родился на Украине, никакого отношения к ней не имеет, то паспорт ему выдадут. Сроки проверки там не уточнили.

Наше агентство также обратилось за комментарием в УФСБ по Свердловской области. Если ответ поступит, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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