У ТРЦ «Дирижабль» загорелась машина для уборки тротуаров (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Шварца у ТРЦ «Дирижабль» загорелась подметально-уборочная машина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС, на место ЧП приехали две пожарные машины, восемь человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано за 7 минут, пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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