Прокуратура выяснила, что в больнице невкусно кормят

Прокуратура выяснила, что в противотуберкулезном диспансере в Серове невкусно кормят. На это в ведомство пожаловались пациенты, которые рассказали, что им не дают положенных продуктов – яиц и молока.

«В ходе проверки факты подтвердились. В медучреждении не учитываются принципы лечебного питания, – сообщили в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что людей кормили не по утвержденному меню. – Рацион пациентов неразнообразный, не соответствует лечебным показаниям по пищевой ценности, химическому составу, набору пищевой продукции, режиму питания, сбалансированности рациона по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества».

Сотрудники прокуратуры осмотрели содержимое складов диспансера – и не нашли там ни рыбы, ни мяса, ни курицы, ни сыра, нужных пациентам с туберкулезом. После представления в адрес главврача больница все-таки заключила контракты на поставку требующихся продуктов: яиц, говядины, курятины, печени, минтая, сыра, компотной смеси.

Екатеринбург, Елена Сычева

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