Охотнику, вместо лося застрелившему товарища, запретили охотиться (ФОТО)

В Ачитском районе вынесли приговор 36-летнему мужчине, который на охоте случайно застрелил человека.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 20 октября 2021 года на территории охотничьих угодий Ачитского района мужчина начал стрелять в направлении, где, как ему казалось, находится лось. В результате одним из выстрелов был смертельно ранен его 36-летний товарищ. Он скончался на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что сообщение о ЧП на охоте в тот же день поступило в отдел полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». Сыщики уголовного розыска вместе со следователями СКР прибыли на место происшествия. Самозарядный охотничий карабин «Тигр» у фигуранта изъяли.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься охотой на тот же срок.

Ачит, Елена Владимирова

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