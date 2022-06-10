Соседи губернатора потребовали от УК разъяснений – почему в доме установлена самая большая квартплата

Вчера в конференц-зале БЦ «Палладиум» собрались собственники квартир клубного дома «Ленина, 8», который построила компания «Принцип» Геннадия Черных. Встреча была первой очной и официальной – формально это было собрание собственников жилья, которое должно решить, какую ставку будут платить жильцы управляющей компании от застройщика, если выберут для обслуживания дома именно ее.

При продаже квартир многим покупателям менеджеры «Принципа» и их руководитель Эдуард Меньшиков называли разные ставки за пункт «Содержание жилья». Собственники квартир в ЖК «Ленина, 8» рассказывают, что кому-то говорили о 45-50 рублей за квадратный метр, кому-то – о 60-70 рублях. Однако ни то ни другое не сбылось. Управляющая компания от застройщика предложила ставку 137,08 рубля за квадратный метр, и не желает идти на диалог с собственниками, например, предложив иной набор услуг за меньшую плату. На собрании собственникам потребовалось два часа, чтобы убедить компанию, которая хочет обслуживать дом, дать своим потенциальным клиентам выбор. Диалог сводился примерно к следующему:

– Посчитайте нам набор услуг, чтобы ставка была примерно 90 рублей за квадратный метр.

– Мы считаем, что это будет некачественно и не будет соответствовать уровню дома.

– Вы предлагаете свои услуги, но не хотите предложить выбор. Сделайте калькуляцию, что мы будем получать при ставке 90 рублей за «квадрат».

– Если собственники во время проживания решат, что им слишком много услуг и что-то не нужно, ставку можно снизить, а услуги убрать.

– Так не логичнее ли сделать наоборот: сначала предложить меньший набор услуг за меньшие деньги, а если чего-то будет не хватать, добавить?

Однако воззвания к логике и здравому смыслу не помогали. Как и примеры других жилых комплексов. Так, на собрании называли ставки платы по строке «Содержание жилья» в элитном доме «Тихвин», где владельцы квартир платят 97,69 рубля за квадратный метр, в новом ЖК «Макаровский» – 97,8 рубля за «квадрат», в высотке «Февральская революция» – 44,82 рубля за «квадрат».

В конце концов директор «Принцип Сервис» Михаил Попов был вынужден ответить одному из наиболее подкованных в риторике собственников, что управляющая компания все-таки может сделать калькуляцию на 90 рублей, но это будет «некачественный тариф», что вызвало возмущение собственников. «Почему вы решаете за нас, что качественно, а что нет? Мы сами решим, мы собственники, а вы услуги предлагаете», – возмутилась одна из владелиц квартир в доме.

Сейчас «Принцип Сервис» в течение нескольких недель будет проводить калькуляцию, а после вновь созовет собственников на собрание, где представит ставку в 90 рублей за квадратный метр. Пока же владельцы многих квартир на «Ленина, 8» голосуют против ставки, предложенной управляющей компанией, а также собираются обратиться в прокуратуру Екатеринбурга с коллективной жалобой на отдел продаж «Принцип Недвижимость», т.к. считают, что их намеренно ввели в заблуждение по поводу предстоящей ставки «Содержание жилья» при покупке квартир.

Напомним, минувшей зимой в сеть просочились данные о покупателях квартир в доме. Среди прочих оказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Собственники жилья заподозрили в сливе продавцов недвижимости, предположив, что они сделали это для пиара и улучшения продаж, однако официально представители «Принципа» все опровергали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»