Рабочие перекрыли дорогу возле правительства (ФОТО)

Возле здания правительства Свердловской области рабочие перекрыли дорогу, сообщили «Новому Дню» автомобилисты. Недоступна для проезда улица Антона Валека на участке от Февральской Революции до Володарского. Дорогу тут откроют только к октябрю, при этом за заграждением остались припаркованные автомобили.

«Движение закрыто в связи с реконструкцией тепловых сетей и строительством участка тепломагистрали», – сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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