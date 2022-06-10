Врачи предупреждают о сезонном росте заболеваемости энтеровирусными инфекциями

В Свердловской области в июне отмечается рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, а пик придется на август- сентябрь, сообщают врачи. Чаще всего у детей инфекция проявляется в виде экзантемы и герпангины, но бывают и случаи менингита.

«С начала года в регионе зарегистрировано 30 случаев энтеровирусной инфекции. Половина случаев проявилась в виде экзантемы, 46,7% – герпангины. На долю самой тяжелой формы проявления энтеровирусной инфекции – энтеровирусного менингита – пришлось 3,3% (1 случай). В Екатеринбурге зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции (80% от всех случаев)», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В период подъема заболеваемости в Свердловской области усиливают контроль за ситуацией с этими инфекциями. В частности, в детсадах и лагерях более тщательно следят за питьевым режимом и организацией питания детей. Усилен контроль за бассейнами и аквапарками.

«Заразиться энтеровирусной инфекцией можно несколькими путями, в том числе воздушно-капельным и контактным. Поэтому в школах и детсадах важно своевременно выявлять заболевших и выводить их из коллектива. При повторных случаях всех контактировавших переводят на дистанционное обучение», – отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, врачи рекомендуют:

– мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи;

– тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества;

– употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в производственной расфасовке. Не использовать для питья воду из случайных источников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.;

– ни в коем случае не отправлять ребенка с любыми проявлениями заболевания в школу или детский сад.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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