Начался прием заявок на «Мисс Екатеринбург»

В Екатеринбурге начался прием заявок на общегородской конкурс красоты, он пройдет в этом году уже в 25-й раз. Сейчас принимаются анкеты от девушек, желающих участвовать в мероприятии, а собственно кастинг, его первый этап, намечен на 1 июля.

Требования к конкурсанткам прежние – возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 см. У девушек-участниц не должно быть татуировок и съемок топлес или в нижнем белье. Кандидатки на корону «Мисс Екатеринбург» должны быть не замужем, у них не должно быть детей. Анкету можно заполнить на сайте конкурса. Финал конкурса, как и прежде, приурочен ко Дню города – в этом году его будут праздновать 20 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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