Правоохранители проверяют детский сад в Полевском, где воспитательница разбила нос ребенку

Прокуратура проверит детский сад № 65 в Полевском, где воспитательница ударила пятилетнего мальчика по лицу. У малыша пошла кровь из носа. Мать узнала о случившемся только в конце дня, когда пришла забирать ребенка из сада.

Инцидент в детском саду произошел 2 июня, сообщает издание TagilCity.ru. Со слов матери ребенка, сотрудница дошкольного учреждения была недовольна поведением воспитанника и за это ударила его. Родителей никто в известность о случившемся не поставил. Вечером женщина отвела ребенка к врачу, а также обратилась в полицию.

Прокуратура и следственный комитет в Полевском начали проверку после публикации в СМИ. Ребенок пройдет судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Проведение доследственной проверки также контролируется прокуратурой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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