В Екатеринбурге открылся бассейн на крыше небоскреба

На крыше бизнес-центра «Высоцкий» сегодня открылся первый в России панорамный бассейн. Sky infinity pool находится на 54 этаже, он будет работать круглый год. Летом вода нагревается до 30 градусов, зимой – до 40.

Идею «бескрайнего» бассейна на крыше небоскреба подсмотрели в Сингапуре. Строительство объекта в Екатеринбурге заняло четыре года. На бывшей вертолетной площадке «Высоцкого» обустроено две водные чаши по 20 и 11 метров в высоту и 3 метра в ширину. Посетителям кажется, что у бассейна нет краев, так как вода переливается за бортики. Но на самом деле купаться вполне безопасно.

Работать «бескрайний» бассейн будет с полудня до двух часов ночи, с детьми попасть туда можно только по воскресеньям. Семейный поход будет недешевым – билет для взрослых в выходные стоит 2500 рублей за два часа, а для детей – 1 000 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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