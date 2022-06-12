На Урале прошёл уникальный трейл по пересечённой местности

11 июня в окрестностях города Дегтярска, расположенного в нескольких десятках километров от Екатеринбурга, прошел трейл «Шигирский идол», один из этапов серии забегов «Европа-Азия», генеральным партнером которых выступает Уральская горно-металлургическая компания.

Как сообщают организаторы, трасса пролегла по живописным местам Урала и была предназначена для тех, кто немного устал от традиционных «асфальтовых» дистанций и решил попробовать свои силы на пересеченной местности. Здесь были и горы, и лесные тропы, и даже водные преграды. Символом трейла стала древнейшая в мире деревянная скульптура «Шигирский идол», копия которого специально изготовили для мероприятия и установили в стартовом городке.

В зависимости от подготовки спортсмены могли выбрать два варианта маршрута для любителей и профи: 10 км и 21 км.

Всего в забеге приняло участие около 750 человек, команду УГМК из 56 атлетов составили сотрудники управляющей компании, Уралэлектромеди, СУМЗа, УГМК-Здоровья, Ревдинского завода ОЦМ, компании УГМК-Сталь, Уралмеханобра и Холдинга Кабельный Альянс. На дистанции 21 км лучшим в нашей команде стал Алексей Шадрин (мастер цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь»), который занял 4 место в общем зачете. На любительской дистанции наибольший результат продемонстрировал также представитель верхнепышминского предприятия. Эдуард Сафин, волочильщик цветных металлов производства медной катанки, показал пятый результат в общем зачете.

Екатеринбург, Елена Васильева

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