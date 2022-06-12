110 уральских школьников получили паспорта в День России

В День России по традиции вручают первые паспорта школьникам, достигшим 14-летия. В Свердловской области главный документ гражданина РФ сегодня получили 110 подростков. Уральских школьников, особо отличившихся в учебе, спорте, искусстве и общественной жизни лично поздравил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает ДИП, всего в торжественной церемонии приняли участие десять юных свердловчан. Среди них ученик нижнетагильской школы № 4, призер первенства Нижнего Тагила по баскетболу среди юношей 2008 года рождения Дмитрий Арзаев; ученица Ачитской школы и активистка Российского движения школьников Анжелика Галкина; ученики Уральской специальной музыкальной школы, дипломанты, лауреаты международного, всероссийских и межрегиональных конкурсов Роман Дылдин и Николай Каракин; ученица Училища олимпийского резерва № 1, призер Всероссийских соревнований по синхронному плаванию Мария Заборская; ученица спортивной школы олимпийского резерва «Уктусские горы», призер областного первенства по велосипедному спорту среди девушек 13-14 лет Анна Петрова; учащийся Свердловского областного медколледжа, победитель Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по физике Владислав Романов; ученик школы № 2 Карпинска, активист Российского движения школьников Данил Соломенный, ученица новолялинской школы № 12, победитель первенства Новолялинского городского округа по волейболу Лика Шепелевич и ученица Уральской специальной музыкальной школы, дипломант, лауреат всероссийских и межрегиональных конкурсов Елизавета Проскурякова. Кстати, Елизавета еще и участница семейного квартета домр, где играют братья и сестры Проскуряковы. Всего в семье шестеро детей.

Каждому из школьников Евгений Куйвашев вручил паспорт. А затем обратился к ним с напутственной речью: «Стать гражданином страны – не только высокая честь, но и большая ответственность. Ответственность перед своими родителями, перед старшим поколением, перед краем, где вы живёте, перед всей Россией. Уверен, вы будете достойными такого высокого звания. Ведь несмотря на свой юный возраст, вы уже добились успехов, выбрали себе занятие по душе, нашли место для реализации способностей и талантов».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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