Мотоциклист погиб в ДТП, возвращаясь с байк-фестиваля (ФОТО)

В Свердловской области мотоциклист, который возвращался с фестиваля байкеров, врезался в BMW и погиб.

ДТП случилось вечером 12 июня на 141-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным УГИБДД России по Свердловской области, 35-летний водитель мотоцикла Honda ехал из Екатеринбурга в сторону Серова и столкнулся с BMW, которым управляла 38-летняя женщина. В результате столкновения мотоциклист вылетел из седла и упал на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался по встречной полосе.

Несмотря на то, что водитель мотоцикла был в мотошлеме и защитной экипировке, он погиб на месте до приезда скорой. Известно, что погибший ехал домой в ХМАО с байк-фестиваля, проходившего в Тюмени.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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