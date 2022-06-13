Этой ночью в автомобильных авариях погибло пять свердловчан

За прошедшую ночь на уральских дорогах в ДТП погибло пять человек.

Первая авария произошла в 01:20 на трассе Екатеринбург – Серов. Водитель машины Skoda Octavia, ехавший без прав, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. На месте погибло четыре человека: водитель и пассажир Skoda Octavia, а также водитель и пассажирка Volkswagen Passat.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Skoda не был пристегнут ремнем безопасности, а в 2021 году его лишили водительских прав на 18 месяцев за вождение в состоянии опьянения. Водитель Volkswagen также пристегнут не был и шесть раз привлекался за превышение скорости.

Вторая авария произошла 01:30 на 95-м километре автодороги Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск, недалеко от села Мелкозерово.

По предварительным данным УГИБДД по Свердловской области, 51-летний водитель автомобиля Nissan Almerа превысил скорость, не справился с управлениям и съехал с дороги в кювет, там машина несколько раз перевернулась.

Водитель скончался на месте, а пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, доставлена в Алапаевскую городскую больницу с различными травмами. Второй пассажир, также находившийся на заднем сиденье, не пострадал.

Водитель в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, и его выбросило из автомобиля. Пассажиры были пристегнуты.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварий.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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