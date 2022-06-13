В Заречном трое детей получили ожоги и отравились угарным газом

Трое детей из Заречного пострадали в пожаре, прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Днем 12 июня загорелась одна из квартир 9-этажного дома в городе Заречный. В результате пожара пострадали трое детей: две девочки 14 и 12 лет, а также мальчик 11 лет. Дети получили ожоги и отравились продуктами горения. Помимо них в квартире находилась мать. Известно, что семья благополучная и на профилактическом учете ранее не состояла.

Сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди них неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних и короткое замыкание электропроводки. Точная причина будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.

Белоярская межрайонная прокуратура выясняет детали пожара.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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