В Екатеринбурге наступило лето

В Екатеринбург наконец пришла по-настоящему летняя погода. Уже сейчас в городе ясно, воздух прогрелся до +17 °C.

По прогнозу Уралгидрометцентра, сегодня в Екатеринбурге потеплеет до +23, завтра – до +25, послезавтра – до +26 °C. Временами пройдут небольшие дожди, ветер западный, 4-9 м/с.

В Свердловской области в ближайшие три дня температура воздуха ожидается от +19 до +27 °C, также возможны небольшие дожди.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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