Екатеринбург попал в число самых гостеприимных городов

Екатеринбург вошёл в число самых гостеприимных городов. Как сообщает Superjob со ссылкой на собственное исследование, 59 % жителей хотели бы, чтобы город посещало больше туристов.

Самым гостеприимным оказался Волгоград (за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных), в Красноярске туризм поддержали 59% опрошенных, как и в Екатеринбурге. В Самаре – 58%. Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре (38%). «Принимаем людей, которым пришлось бежать из Украины. Не до туристов в этом году», – говорят там. Туризм в Москве поддерживают 37% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 46%.

В целом по сравнению с прошлым годом жители практически всех регионов стали проявлять больше гостеприимства. Сторонников расширения турпотока стало заметно больше в Екатеринбурге, Самаре, Казани (на 15 п.п.), Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону.

Екатеринбург, Марина Иванова

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