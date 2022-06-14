Должник-алиментщик прилетел в отпуск, а оказался в спецприемнике

В Екатеринбурге судебные приставы задержали должника по алиментам прямо у трапа самолета. Мужчина прилетел из Москвы на Урал, чтобы провести отпуск. Но в итоге оказался в спецприемнике.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина в течение трех лет нерегулярно платил алименты на двух детей – 12-летнего сына и 7-летнюю дочь. Накопилась задолженность, порядка 200 тысяч рублей. Приставам стало известно, что должник переехал жить и работать в Москву, но в июне приедет в Екатеринбург в отпуск. В отношении него было вынесено постановление о принудительном приводе.

Мужчину задержали полицейские в аэропорту, его документы проверили у трапа приземлившегося самолета. Затем силовики передали гражданина судебным приставам, а те составили на него протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Еще во время судебного заседания алиментщик выплатил 25 тысяч рублей долга, деньги поступили детям. Сейчас мужчина отбывает наказание в спецприемнике.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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