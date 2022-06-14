На Урале восстановили памятник Ленину и вскрыли капсулу времени 1970 года (ФОТО)

В городе Кушве Свердловской области установлен и торжественно открыт новый памятник Ленину – вместо старого, демонтированного в 1993 году.

Как сообщает пресс-служба областного отделения КПРФ, на призыв совета ветеранов Кушвы откликнулись сотни жителей города, которые пожертвовали деньги на восстановление монумента.

После церемонии открытия памятника из стены Дома детского творчества была извлечена капсула времени, заложенная пионерами в 1970 году в честь столетия со дня рождения Ленина. Ветераны зачитали его вслух, многие присутствующие плакали. Завершилось мероприятие закладкой новой капсулы времени с посланием, которое будет открыто через тринадцать лет, в день 300-летия города Кушвы.

Кушва, Елена Владимирова

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