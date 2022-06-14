В Верхней Салде от отравления веществами погиб молодой парень. Двое подростков в больнице

ЧП в Верхней Салде – четверо парней отравились неизвестным веществом. Одни из них, 19-летний местный житель, скончался в больнице. Его приятели 17 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии, еще один подросток получил помощь в амбулаторных условиях.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ребят привезли в больницу 10 июня. Несовершеннолетние состоят на учете в органах системы профилактики. По предварительным данным, ребята приняли таблетки с неизвестным пока веществом.

TagilCity.ru со ссылкой на собственные источники пишет, что парни отравились контрафактным алкоголем. Салдинский «Городской вестник» указывает, что это были наркотики – также со ссылкой на источники. В комментариях этого СМИ «ВКонтакте» местные жители рассказали, что буквально несколько дней назад 19-летний погибший вернулся из армии.

Екатеринбург, Марина Иванова

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