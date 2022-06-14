Устроившие погром заключенные получили еще 3-4 года лишения свободы

Восемь заключенных ИК-46 Невьянска осуждены за участие в массовых беспорядках в сентябре 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, беспорядки в колонии начались с того, что у заключенных изъяли сотовые телефоны. После этого недовольные устроили погром. «Уничтожали имущества в помещениях отрядов, а также личным примером вовлекали других осужденных в участие в массовых беспорядках, таким образом пытались оказать воздействие на руководство ИК-46 и добиться ослабления условий и режима отбывания наказания», – уточнили в управлении.

10 декабря 2019 года в отношении восьмерых заключенных было возбуждено уголовное дело. В мае им был вынесен приговор, который сейчас вступил в законную силу. Осужденные проведут в колонии дополнительно от 3 до 4 лет, а также возместят процессуальные издержки в размере от 46 до 66 тысяч рублей. Все они были признаны злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и этапированы в разные исправительные учреждения. Двое из восьми осужденных должны были освободиться в конце 2021 года.

Невьянск, Елена Владимирова

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