Клещи активизировались: за две недели – 11 тысяч покусанных

В Свердловской области за последние две недели количество пострадавших от укусов клещей выросло на 11 тысяч. Всего с начала сезона зарегистрировано более 26 тысяч укусов, что на 19% выше среднемноголетнего уровня.

Отметим, что с марта по май количество покусанных в Свердловской области было ниже, чем в среднем за прошлые годы. По всей видимости, сказывается относительно теплая погода, когда уральцы отправились в леса и сады.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи зарегистрированы уже в 66 муниципальных образованиях. Самыми неблагополучными сейчас считаются Слободо-Туринский, Байкаловский районы, Талицкий, Пышминский, Тугулымский городские округа, Каменск-Уральский, Ирбит, Дегтярск, Тавдинский округ. В Екатеринбурге зарегистрировано 9279 пострадавших от клещей, в том числе 1277 детей.

«С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» в больницах находится 91 человек (в том числе 26 детей). Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня на 9%. Подтвержден диагноз у 3 человек, в том числе у 2 детей. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировано 229 человек (из них 66 – дети), подтвержден диагноз у 20 пациентов (5 детей)», – сообщают в Роспотребнадзоре.

С начала сезона в лабораториях исследовано более 13 тысяч особей клещей. В 1,2% проб обнаружен энцефалит, в 38,9% проб – боррелиоз, прочие инфекции – в 3,9% проб.

Напомним, для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно и направить для исследования на инфекции в пункты по приему клещей от населения. Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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