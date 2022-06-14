В Академическом при помощи видеокамер поймали серийного веловора (ФОТО)

В Академическом задержали вора, который неоднократно похищал велосипеды у жителей. Поймать рецидивиста смогли благодаря камерам видеонаблюдения, которыми оснащен весь район.

Как рассказали в управляющей компании «Академический», подозрительного мужчину заметил накануне дежурный службы безопасности «Гарант». По камерам видеонаблюдения он увидел, что парень, одетый в кепку и маску, несет в руках пакет. Схожие приметы были у злоумышленника, который в начале июня похитил велобайк у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Дежурный «Гаранта» вызвал на место полицию, чтобы установить личность мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что задержанный молодой человек оказался действительно причастен к краже велосипеда Сергея Устюгова, на его счету и другие кражи. В момент задержания он шел с пакетом, в котором были инструменты для взлома замков и велосипедных тросов.

«13 июня действительно был задержан 35-летний гражданин, подозреваемый в ряде хищений велосипедов, совершенных на территории города. В настоящее время в отношении подозреваемого расследуются несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 158 «Кража». Фигурант нигде не работает, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления», – сообщили в пресс-службе УМВД.

Отметим, что в Академическом установлено более 5500 камер видеонаблюдения. Они есть на фасадах домов, в паркингах, подъездах, лифтах. Служба безопасности «Гарант» круглосуточно следит за порядком в районе, и уже неоднократно помогала полиции с поиском и задержанием преступников и хулиганов. Система видеонаблюдения – одна из важнейших составляющих уникального проекта жилой застройки – района, возводимого АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». По данным полиции, в Академическим уровень преступности в разы ниже, чем по Екатеринбургу в целом.

Фото УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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