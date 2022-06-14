В Верхней Пышме пройдет совместная конференция УГМК и «Сколково»

«Сколково» и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию с акцентом на развитие кадров в горнорудной промышленности. Мероприятие пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На нем будут обсуждаться совместные программы по поиску и развитию и эффективных технологических решений.

Конференция «УГМК-ТЕХНО – UMMC-ТЕСН» объединит участников сразу двух платформ – это свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для устойчивого развития горно-металлургических компаний в контуре УГМК и напрямую пообщаться со специалистами отрасли.

На конференции также будет сформулирована перспективная технологическая повестка федерального уровня и дан старт треку программы MineTech – «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

«Партнерство УГМК со «Сколково» выводит конференцию УГМК-ТЕХНО на качественно новый уровень. Мероприятие позволит не только решить практические задачи, актуальные для предприятий компании, но и масштабировать лучшие идеи и практики на всю горно-металлургическую отрасль, найти и поддержать специалистов, готовых предложить нестандартные амбициозные проекты, в том числе в части цифровизации производства для повышения эффективности каждого из предприятий горно-металлургического сектора российской экономики, – отметил директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов. – Мы рады стать генеральным партнером программы MineTech и провести открывающую сессию у себя на площадке, в Техническом университете УГМК. Компания уже не первый год формулирует региональную технологическую повестку, ведет собственные разработки, регистрирует научные статьи и патенты. Накопленный опыт позволяет нам выводить повестку на федеральный уровень, открыто работать с инновациями и тиражировать опыт внедрений».

Вице-президент и исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Алексей Беляков отметил, что в 2022 году программа MineTech выходит на новый уровень: «УГМК и «Сколково» запускают новый трек с акцентом на вовлечение экспертов в федеральную повестку, системность анализа проектов и ускорение внедрений, в том числе на импортозамещение по возникшим недавно, очень срочным задачам. Сохранить и мотивировать квалифицированные кадры, предложить рынку технологии, довести количество успешных внедрений до десятков, объединяя лучшие аппаратные и цифровые решения, – те непростые, но вполне подъемные задачи, которые мы ставим перед собой».

В конференции примут участие студенты и аспиранты профильных вузов, представители российского и зарубежного научного сообщества, предприятий горно-металлургического сектора, а также эксперты и топ-менеджмент лидеров отрасли, в том числе действующих партнеров MineTech, ведущих технологических компаний и поставщиков оборудования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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