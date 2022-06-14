На Урале двое детей отравились грибами: как этого избежать

В Свердловской области в июне двое детей отравились грибами, которые съели сырыми. Уральские санврачи напомнили, как обезопасить себя и детей.

Главное правило грибника – не знаешь – не бери. Грибы следует собирать в экологически чистых районах, вне населенных мест, вдали от железных дорог и автомагистралей. Для сбора грибов лучше всего предусмотреть плетеную корзину – так они дольше будут свежими. Собирать грибы следует вместе с ножкой. Дома все грибы стоит проверить: выбросить червивые, перезревшие, дряблые, шляпки без ножек и ножки без шляпок, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали.

Покупать грибы следует тоже правильно: только в стационарных местах торговли. Опасно покупать грибы, которыми торгуют вдоль обочин дорог или просто у физических лиц, они никак не могут подтвердить безопасность собранного. Если есть сомнения в безопасности грибов, лучше от покупки воздержаться. Грибы должны быть пригодны для употребления в пищу – неестественный для данного вида гриба цвет и запах могут свидетельствовать о том, что продукт не пригоден для употребления в пищу, даже если он относится к съедобным грибам.

«Перед приготовлением грибы рекомендуется вымочить и промыть. Следует помнить, что грибы – это «тяжелая пища», в связи с чем не рекомендуется употреблять грибы в большом количестве, на ночь, беременным и кормящим женщинам, людям, имеющим заболевания ЖКТ, а также детям до 14 лет», – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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