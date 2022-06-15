Пассажирский автобус врезался в пожарную машину. Кондуктор погиб (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга автобус 053 маршрута врезался в пожарную машину, ехавшую на экстренный вызов. Погиб 20-летний кондуктор.

В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили, что ДТП случилось накануне в 21:22 на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров – Коммунистическая.

Установлено, что пожарная машина ехала с включенными маячками и сиреной и проехала перекресток на красный свет. Автобус не пропустил спецтехнику, произошло столкновение. За рулем автобуса был 23-летний мужчина со стажем вождения 5 лет, он не пострадал, но его кондуктор погиб на месте. Пассажиров в салоне не было. Очевидцы в паблике ВК «Инцидент. Екатеринбург» пишут, что водитель автобуса не мог не слышать сирену «пожарки», но решил проскочить перекресток на высокой скорости. От удара кондуктора выбросило через лобовое стекло.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Госавтоинспекция напоминает, что от пропуска на дороге машин спецслужб зависит то, как быстро к месту происшествия прибудут спасатели или медики, а к месту совершения преступления – сотрудники полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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